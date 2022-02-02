Avukatlarından ilk açıklama! Batı'ya uşaklık etmek değil Osman Kavala'nın tutukluluğu utançmış!

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, oy çokluğu ile Gezi finansörü Osman Kavala'nın dosyasının AİHM'e sevk edilmesine karar vercdi.

Kararın duyurulmasından sonra yazılı açıklamada bulunan Kavala'nın avukatları, Türk adalet sistemini hedef alıp, Batı uşaklığı yapmayı sürdürdü. "Bu yapılanlar, bilinçli ve planlı bir şekilde ceza uygulaması olarak tutukluluğu devam ettirmek ve AİHM kararını boşa çıkartmak için, yasaları içeriklerinden kopartarak amaçları dışı kullanmak eylemidir." denilen açıklada, şu ifadeler kullanıldı:

Batı'ya uşaklık etmek değil Kavala'nın tutukluluğu utançmış!

Kavala’nın son tutuklanmasından sonra AYM’ye yaptığı başvuruyla ilgili olarak, tutukluluğun hukuka aykırı olmadığı yönündeki çoğunluk kararına karşı oy kullanan AYM Başkanı ve Başkan Vekilleri dahil 7 üyenin muhalefet şerhinde çok güçlü gerekçeler ortaya konulmuştur. Osman Kavala’nın dört yıl üç ay boyunca tutuklu olarak yargılandığı süreç, yargı adına utanç verici niteliktedir. Bunun ülkemizde bir daha tekrarlanmayacağını ümit ederiz.