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Avrupa'da Türk derbisi

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
Avrupa'da Türk derbisi


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Türk takımları Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efes karşılaşacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports HD 4'ten naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes ligdeki son 3 maçını kazanırken, Darüşşafaka Tekfen ise son 6 maçını kaybetti.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip ise 8 karşılaşmasının sadece birini kazanabildi.


- Anadolu Efes'in Avrupa'daki 630. maçı


Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 630. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 629 karşılaşmada 346 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 382. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 189 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. THY Avrupa Ligi

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