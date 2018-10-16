Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindose açıkladı! 'Faizler değişmeyecek...'

Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Guindos, "Varlık alımlarının Aralık ayında sona ermesi ve faizlerin en azından gelecek yaza kadar değişmeden kalmaları bekleniyor" dedi.



Yönetim Konseyi üyesi Vitas Vasiliauskas da yaptığı açıklamada faizler konusunda tartışmanın 2019 yılı ortasında başlayacağını, bir faiz değişikliği ihtiyacı görülmesi halinde bu konuda kararın 2019 sonbaharında verilmesini beklediğini söyledi.