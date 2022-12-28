Avrupa kararıyor!

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik kesintilerini savuşturma şansının çok düşük olduğunu ve yaşanacaklara hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

Alman Die Welt gazetesine demeç veren Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, AB'nin elektrik kesintilerini savuşturma şansının çok düşük olduğunu ve yaşanacaklara hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Yakın vadede Avrupa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanması ihtimalinin 'çok yüksek' olduğuna vurgu yapan Tanner, "Ukrayna savaşının bir sonucu olarak yaygın bir elektrik kesintisi riski bir kez daha önemli ölçüde arttı" ifadelerini kullandı.