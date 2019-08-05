Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru - A Milli Takım'ın sloganı "Doğanda var" olarak belirlendi



ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda "Doğanda var" sloganını kullanacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda maçlarını Ankara'da oynayacak A Milli Takım'ın kullanacağı slogan belli oldu. Ay-yıldızlı ekibin sloganı "Doğanda var" olarak belirlendi. Slogan, Türkiye'nin tarihinden, coğrafyasından, zaferlerinden, doğasından esinlenilerek seçildi.

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