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Avrupa ikincisi olan 18 yaş altı Milli Takımı yurda döndü

Yunanistan’da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya’ya 57-53 yenilerek Avrupa 2.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:53
Avrupa ikincisi olan 18 yaş altı Milli Takımı yurda döndü

Yunanistan’da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya’ya 57-53 yenilerek Avrupa 2. olan Türk Milli Takımı İstanbul’a döndü. Milli Takım Antrenörü Antrenör Derviş Gökhan Güney, “Final maçının Letonya’lı hakemi havaalanında geldi ve bizden özür diledi” dedi.


Yunanistan’da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya’ya 57-53 yenilerek Avrupa 2. olan Basketbol Milli takımı yurda döndü. Yunanistan’ın Selanik şehrinden İstanbul’a gelen Milli takım oyuncularını ve hocalarını İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşıladılar. Kafileyle birlikte İstanbul’a gelen Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, “Çok gururluyuz. Turnuvanın başından beri aynı şekilde oynadılar. Buraya hak ederek geldiler. Yani Fransa, Slovenya üzerinde İspanya ile oynadılar. Hak ettiler de biliyorsunuz zaten. 3. periyotun başında bir ara 8 sayılara çıktı fark. Sonunda ya biraz heyecan yaptılar. Buradan A takıma evrilecek oyuncular var o sinyali veriyorlar. Bir jenerasyon yakalamak önemli. Bunlar bir sene sonra yine Avrupa Şampiyonası oynayacak. Bizim tek amacımız buradan 4 veya 5 oyuncuyu A takıma vermek. Hepsini tebrik ediyorum. Gurur duyuyoruz” dedi.



“Maçın hakemi bizden özür diledi”


Çok kuvvetli bir gurupta mücadele ettiklerini söyleyen Antrenör Derviş Gökhan Güney, “Çok kuvvetli bir gurupta mücadele ediyorduk İngiltere, Sırbistan, Almanya İki galibiyet bir mağlubiyetle bu guruptan averajla ikinci çıktık. Ondan sonra İtalya ile oynadık. Ondan sonra yarı finalde son Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi Fransa ile oynadık. Çok iyi bir maçtan sonra onları yenme başarısı gösterdik. Daha sonra İspanya finali. Maça çok iyi başladık. Genelde herkes bizi daha favori olarak gördü. Daha takım olduğumuzu düşünüyorlardı. İyi de başladık ama son periyottaki bazı hatalarımızdan, bazı tutukluklardan kazanamadık. Baktığınız zaman Avrupa ikinciliği de iyi bir derece ama biz açıkçası şampiyon olamadığımız için üzülüyoruz. Son ana kadar hep mücadele ettiler. Çoğu maçta hep geriden geldik. Normalde hakem kararları hakkında bu kadar konuşulmaz ama şunun için konuşabiliyorum, havaalanında Letonya’lı hakem geldi ve bizden özür diledi. Yani şahsen geldi ve özür diledi. Yanlış yaptığını, yanlış gördüğünü söyledi. Ama biz de ona çok geç olduğunu söyledik. Çünkü 3- 4 sayıyla biten bir maç vardı. Çok kritikti. İki sayı mağluptuk 14 saniye vardı ve top bize geçmiş olacaktı. Sonra yanlış çalınan bir tane Adem Bona’nın bloğu var. Maçın içinde oluyor böyle hatalar. Hakemde sonuçta insandır. Bahanelerin arkasına sığınmamaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız hatalardan kaybettik diyoruz ama final maçı bu zaten, bu tarz hatalarda etkilemiyor değil” şeklinde konuştu.



“Turnuvaya çok iyi hazırlandık”


Yaz boyunca turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Atakan Erdek, ”Biz bu turnuvaya çok iyi hazırlandık yaz boyunca. Bütün emeklerimizi bu turnuva için hazırlamıştık. Yavaş yavaş adımlarla finale kadar çıktık. Zorlurakiplerle oynadık.Sırbistan olsun Almanya olsun, Slovenler olsun, hepsiyle teker teker oynadık. Güzelde bir turnuva geçirdik. Finalde aslında ilk yarı istediğimiz gibi top oynadık ama sonrasında bir konsantrasyon eksikliği oldu. İspanya’da çok iyi top oynadı. Bizim de hatalarımız vardı o son topa gelene kadar. Son topta da birkaç hata oldu orada maçı üç sayı ile kaybettik” dedi.


Turnuvanın çok iyi geçtiğini söyleyen takım kaptanı Mustafa Kurtuldum ise “Turnuva çok iyi geçti. İyi bir takım olduk. Baştan sona kadar çok iyi mücadele ettik ama sonunu getiremedik.Ama tabii ki Avrupa ikincisi olduğumuz için de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:53
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