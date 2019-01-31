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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

31 Ocak 2019 Perşembe 22:40
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artarak 358,67 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 6.968,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükselerek 4.992,72 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederek 11.173,10 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 19.730,78 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 22.34 itibarıyla yüzde 0,30'luk düşüşle 1,1442 seviyelerinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 22:40
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