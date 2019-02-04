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Avrupa borsaları güne nasıl başladı?

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:32
Avrupa borsaları güne nasıl başladı?

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artışla 359,84 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 11.201,22 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 kazançla 7.024,10 puanda, Fransa'da yatay seyirle 5.018,25 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 artışla 9.030,20 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 19.646,48 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasaların ticaret savaşı iyimserliği ile pozitif görünümünü koruduğunu belirterek, Avrupa'da Brexit gelişmelerinin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini, bugün açıklanacak Avro Bölgesi yatırımcı güveni ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:32
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