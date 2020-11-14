Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1411 kişide virüsün tespit edilmesiyle “en yüksek günlük vaka sayısı” görülürken, toplam vaka sayısı 88 bin 772’ye yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölen sayısı 19 artışla 2 bin 6’ya, sağlığına kavuşan sayısı 1134 artarak 69 bin 526’ya ulaştı.

17 bin 240 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, dün 1323 vaka tespit edilmişti.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1248 ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşırken, toplam vaka sayısı 112 bin 870’e çıktı.

17 bin 494 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 767 artarak 94 bin 337, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 artışla 1039 oldu.

Belarus’ta dün 1167 vaka görülmüştü.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 11 bin 573'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 40 artarak 10 bin 934'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 85 ölümün gerçekleştiği ülkede 554 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 234 artarak 69 bin 914'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 596'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 106 artarak 67 bin 92 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 226 hastanın tedavisi sürüyor.