Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2019 ne kadar son dakika

Türkiye’nin önemli projelerinden biri olan ve İstanbul’da ulaşımı rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı. Peki Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti ne kadar oldu?

Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.

Bakanlıktan son dakika zam açıklaması

Ulaştarma Bakanlığı "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır" açıklaması yaptı.

Avrasya tüneli ya da İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi, temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan Asya ve Avrupa yakalarını, Kennedy Caddesi’nde Kumkapı ile D-100 Karayolu’nda Koşuyolu mevkii güzergahında deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkan sağlayan karayolu tünelidir. Avrasya Tüneli 20 Aralık 2016’da açılmıştı.

2018 yılında 17.5 milyon araç Avrasya Tüneli'ni kullandı

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17.5 milyon araç geçti. 2017 yılına kıyasla tünelden geçen araç sayısı yüzde 14 arttı. Tünel için 2017'de 22 milyon 945 bin araç geçişi garantisi verilmişti. Eksik kalan 8 milyon 793 bin birim araç geçişi karşılığında Hazine'den görevli şirkete 2018 yılı ilk çeyreğinde 123 milyon 718 bin lira garanti ödemesi yapıldı.