Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak uçuklattı Beşiktaş ile anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yıllık 12 milyon TL maaş alacağı öğrenildi.

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş,teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi. Beinsports'ta yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Avcı'yla yıllık 12 milyon TL'den üç yıllık anlaşma sağlarken yarın Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde kimlerin olacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak. 2003-2004 sezonunda Medipol Başakşehir'in başına geçen Abdullah Avcı, 2014'te yaşadığı milli takım macerasının ardından yeniden İstanbul ekibinin başına geçmişti. Takımdan ayrılan Şenol Güneş Beşiktaş'tan yıllık 2.3 milyon euro(15 milyon TL) kazanıyordu.

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