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Aktüel Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı
Aktüel

Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 05:52:53 -
Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir banka şubesinin camını taşla kırarak içeri giren ve soygun teşebbüsünde bulunan şüpheli alarmın çalması üzerine kaçtı.

Gümüşpala Mahallesi E-5 Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bankanın camının kırıldığını tespit eden ekipler bankanın güvenlik görevlisiyle birlikte kamera görüntülerini inceledi. Görüntülere göre, bir şüpheli yaklaşık bir saat uğraşarak taşla camı kırıyor, içeri girdiği ve soygun teşebbüsünde bulunduğu esnada alarmın çalması üzerine kaçıyor.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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