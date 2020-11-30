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Aktüel ATO Başkanı Baran'dan ticari araç sahiplerine kış lastiği uyarısı:
Aktüel

ATO Başkanı Baran'dan ticari araç sahiplerine kış lastiği uyarısı:

"Kış lastikleri sürüş güvenliğini sağlarken, can ve mal güvenliğini de artıracak. Trafik kazası kader değildir, önlem alınarak engel olunabilir"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:59:18 -
ATO Başkanı Baran'dan ticari araç sahiplerine kış lastiği uyarısı:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu" konusunda sürücü ve ilgili işletme sahiplerini uyararak, "Kış lastikleri sürüş güvenliğini sağlarken, can ve mal güvenliğini de artıracak. Trafik kazası kader değildir, önlem alınarak engel olunabilir." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi gereği şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara kış lastiği takılması uygulamasının yarın başlayacağını ve 1 Nisan 2021 günü sona ereceğini hatırlattı.

Kış lastiklerinin karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 kısalttığına ve kazaların önlenmesi açısından yüksek fayda sağladığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde trafik kazaları her 24 saniyede 1 can alıyor. Türkiye'de ise araç kaynaklı kazaların yüzde 59'una mevsime uygun olmayan aşınmış lastik seçimi sebep oluyor. İşletmelerimizi ve vatandaşlarımızı doğru lastik kullanarak can ve mal kaybına sebebiyet vermemeleri konusunda uyarıyoruz. Araçlara takılacak kış lastikleri sürüş güvenliğini sağlarken, can ve mal güvenliğini de artıracak. Trafik kazası kader değildir, önlem alınarak engel olunabilir."

Kazaların çoğunun, yol tutuşu sıfıra düşen aşınmış lastiklerden kaynaklandığına işaret eden Baran, "Kış lastikleri, 7 derecenin altı sıcaklıklarda yumuşaklığını ve tutma özelliğini koruyarak, ıslak zeminde yol tutuşunu artırıyor. Sürücülerimizden ve işletmelerimizden daha güvenli bir sürüş ve makul fren mesafesi için kış lastiğine geçmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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