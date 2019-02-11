Atletlerden 17 madalya Milli atletler Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 8'i altın 17 madalya elde etti

Türkiye, Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 17 madalya kazandı. İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlarda Tuğba Toptaş (800 metre), İnci Kalkan (1500 metre), Urkuş Işık (3000 metre), Rümeysa Ökdem (yüksek atlama), Mesure Tutku Yılmaz (sırıkla atlama), Pınar Akyol (gülle atma), erkeklerde Ayetullah Aslanhan (3000 metre) ve Alperen Karahan (gülle atma) altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda Nefise Karatay (60 metre engelli), erkeklerde Berke Akçam (400 metre) ve Mehmet Körpe (1500 metre) gümüş, Batuhan Çakır (üç adım), Bedirhan Alpagu (yüksek atlama), erkekler 4×400 metre bayrak takımı, Burhan Görüroğlu (1500 metre), Mustafa Polat (800 metre) ve Umut Uysal (60 metre) bronz madalya elde etti.

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