Atilla Peker gözaltına mı alındı? Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker yeniden gözaltında mı?

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayın programında flaş bir iddia ortaya attı. Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı iddia edildi.

İsmail Saymaz bir avukattan aldığı bilgileri katıldığı bir televizyon programında paylaştı. CHP'nin sözcüsü gibi çalışan Sözcü'de yazarlık yapmaya çalışan İsmail Saymaz, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı iddia etti. İsmail Saymaz, programda bilginin teyide muhtaç olduğunu söyledi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirlenmişti. Atilla Peker ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Atilla Peker daha sonra serbest bırakılmıştı.