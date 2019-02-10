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Atiker Konyaspor'dan hakem tepkisi

- Kulüp asbaşkanı Osman Koçak:"Hepimiz ne zorluklarla kulüpleri idare etmeye çalışıyoruz. Emeklerimizin bu kadar basit bir şekilde heba edilmesini kabul etmiyoruz"- "(Evkur Yeni Malatyaspor maçı) Bu maç özelinde ve son haftalarda yaşadığımız maçın sonucunu değiştiren büyük hatalarla alakalı ilgili mercilerin gerekli adımları atacağına olan inancımızı şimdilik muhafaza ediyoruz"

10 Şubat 2019 Pazar 20:22
Atiker Konyaspor'dan hakem tepkisi


KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Osman Koçak, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'la oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, "Bu maç özelinde ve son haftalarda yaşadığımız maçın sonucunu değiştiren büyük hatalarla alakalı ilgili mercilerin gerekli adımları atacağına olan inancımızı şimdilik muhafaza ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koçak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, maçın başından sonuna kadar futbol adına hoş olmayan şeylerin yaşandığını belirtti.

Bugün oynanan karşılaşmanın çok kötü yönetildiğini savunan Koçak, şunları kaydetti:

"Rakibin attığı gol öncesinde yardımcı hakemin gözü önünde hatalı bir taç kararı verildi ve pozisyon golle neticelendi. Uzatma dakikalarında gerçekleşen net pozisyonu müsabakanın hakemi izlemesine rağmen ne yazık ki penaltıyı veremedi. Alınan kararlar direkt olarak maçın sonucunu etkiledi.

Deplasmanda oynadığımız Trabzonspor maçıyla başlayan süreci herkes biliyor. Maç öncesi yapılan hamleleri hafızamızda mıh gibi tutuyoruz. Akhisarspor ile oynadığımız ilk yarının son maçında yine uzatma dakikaları içinde Lopez'in eliyle topu indirmesi kayıtsız şartsız penaltı olmasına rağmen müsabakanın hakemleri VAR'a gitme gereği bile duymadı.

Kazanmamıza rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yaşadıklarımız ve geçtiğimiz hafta Bursaspor maçında Skubic'e yapılan hareket direkt kırmızı kartı gerektirirken pozisyonun değerlendirmeye tabi tutulmaması, Jahovic'in penaltısının atlanması ve bugün yaşadıklarımız bardağı taşırmıştır."


- "Adaletin tecelli etmesini bekleyen kulüpler mağdur ediliyor"


Atiker Konyaspor'un bir hedefi olduğunu ve bu hedef doğrultusunda ilerlerken skora direkt etki eden büyük yanlışlarla karşılaştığını aktaran Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin sahada canla başla mücadele eden futbolcularımızın emeğini elinin tersiyle itmesine izin vermeyiz. Son dönemde garip garip olaylarla karşılaşıyoruz. Süreç çok bağıran, durup dururken bir kaşık suda fırtınalar koparanların lehine işliyor. Sessizce adaletin tecelli etmesini bekleyen kulüpler ise maalesef mağdur ediliyor.

Atiker Konyaspor, bu ligin belli başlı iddialı takımlarından biridir. Yolumuza çıkacak engeller bizi asla yıldıramayacak. Buna göz yummayacağız. Fakat yapılan her hatanın bizi bu hedeften uzaklaştırdığı da aşikardır. Bu bağlamda herkesin azami derecede dikkatli olması elzemdir.

Hepimiz ne zorluklarla kulüpleri idare etmeye çalışıyoruz. Emeklerimizin bu kadar basit bir şekilde heba edilmesini kabul etmiyoruz. Bu maç özelinde ve son haftalarda yaşadığımız maçın sonucunu değiştiren büyük hatalarla alakalı ilgili mercilerin gerekli adımları atacağına olan inancımızı şimdilik muhafaza ediyoruz."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:22
  1. Atiker Konyaspor
  2. Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Osman Koçak
  3. Spor Toto Süper Lig

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