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Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

20 Kasım 2018 Salı 18:52
Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda fitness çalışmasıyla başladı.

Antrenmana, sahada çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam edildi. Futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanı çift kale maçla tamamladı.

Tedavileri süren Selim Ay, Mücahit Atalay ve Paolo Hurtado ile milli takımlardan henüz dönmeyen Serkan Kırıntılı ve Abdou Razack Traore antrenmana katılmadı.

Milli takımlardan dönen Deni Milosevic ile Nejc Skubic ise bir süre takımdan ayrı çalıştıktan sonra aktif dinlenme yaptı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:52
  1. Atiker Konyaspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig

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