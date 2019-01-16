Atiker Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay ve Uğur Demirok ise takımdan ayrı çalıştı.