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Atıcılıkta 8 Türkiye rekoru

- Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman:- "Şampiyonada 9 Türkiye rekoru kırıldı. İki rekor da egale edildi. Bu ileriki dönemler için daha ümitli olmamızı sağladı"

04 Ağustos 2019 Pazar 23:41
Atıcılıkta 8 Türkiye rekoru


MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona yurt genelinden 250 sporcunun katılımıyla Erdemli ilçesindeki atış poligonunda tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Erdemli'de yapılan şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Sporcuların başarı düzeylerinin yüksek olduğunu ifade eden Arman, bu şampiyonada Türkiye rekorlarının kırıldığını dile getirdi.

Kırılan rekorların ilerisi için ümit verdiğini aktaran Arman, şunları kaydetti:

"Şampiyonada 8 Türkiye rekoru kırıldı. İki rekor da egale edildi. Bu ileriki dönemler için daha ümitli olmamızı sağladı. Bu şampiyona sonrası 26 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Brezilya'nın Rio kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılarak, kota almayı hedefliyoruz. Daha önceki yarışmalardan rapid dalında bir adet kotamız var bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Sporcularımızın performansları da buna yakın onu gösteriyor. Bu yarışmanın ardından yurda döndükten sonra kısa bir kamp süresi olacak ardından 12-23 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılacağız."

Şampiyonanın ardından sporculara ödülleri verildi.


- Erkekler


Şampiyonada "50 metre büyük erkekler serbest tabanca ferdi atışları"nda Erdemli Akdeniz Atıcılık Spor Kulübünden Refik Şarmet, "50 metre genç erkekler serbest tabanca ferdi atışları"nda Ankara Gençlik Hizmetleri Spordan Emin Kubilay Özer, "25 metre büyük erkek Center fire atışı ferdi dalı"nda Ankara Jandarma Gücü Spor Kulübünden Yusuf Dikeç birincilik elde etti.

"25 metre genç erkek tabanca ferdi yarışları"nda birinciliği Mersin Atıcılık Avcılık Spor kulübünden Alp Eren Erdur elde etti. Alp Eren, 567 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

"25 metre büyük erkek standart tabanca atışı ferdi dalı"nda Ankara TSK Spordan Yavuz Keskin birinciliğe ulaştı.

"25 metre büyük erkek standart tabanca takım yarışması"nda ise birinciliği Ankara TSK Gücü alırken, bin 698 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

"25 metre genç erkek standart tabanca atışı ferdi dalı"nda, birinciliği Kahramanmaraş Kano Yelken Spor kulübünden Mevlüt Alp Kılıç aldı. Mevlüt Alp, 540 puanla eski Türkiye rekorunu egale etti.

"25 metre büyük erkek rapid (çabuk) atışı ferdi dalı"nda birinciliği Ankara TSK Spor gücünden 30 vuruşla Murat Kılıç elde etti. Murat Kılıç, 30 vuruşla yeni rekorun sahibi oldu.

"25 metre genç erkek rapid atışı ferdi dalı"nda birinciliği Mersin Atıcılık Spordan Alp Eren Erdur aldı. Alp Eren, aynı zamanda 14 vuruşla Türkiye rekoru kırdı. Aynı yarışmada Kahramanmaraş Kano Yelken Spor Kulübünden Mevlüt Alp Kılınç da 14 vuruşla Türkiye rekorunu egale etti.

"50 metre büyük erkekler tüfek yatarak atışı ferdi dalı"nda birinciliği Ankara TSK Spor'dan Mert Nalbant elde etti. Mert, 249.1 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

"50 metre genç erkek yatarak tüfek atışı ferdi dalı"nda Trabzonspor Kulübü Derneğinden Taha Şükrü Baştacı ve "50 metre yıldız erkek tüfek yatarak atışı ferdi dalı"nda Bedii Barış Ertekin birinciliği aldı.

"50 metre 3X40 genç erkekler tüfek atışı ferdi dalı"nda birinciliği Trabzonspor Kulübü Derneğinden Mehmet Salih Yıldız elde etti.


- Kadınlar


"25 metre büyük kadınlar spor tabanca atışı ferdi dalı"nda birinciliği Ankara TSK Spordan Yıldız Keşoğlu alırken, "25 metre genç kadınlar spor tabanca atışı ferdi dalı"nda ise birinciliğe Ankara Atak İzcilik ve Spor Kulübünden Elif Kırklar ulaştı. Kırklar, 40 vuruşla yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

"50 metre genç kadınlar tüfek yatarak atışı ferdi dalı"nda birinciliği Eskişehir Gençlik Spor dan Zeynep Gökçe Demirci aldı. Zeynep Gökçe, 610.3 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

"50 metre yıldız kızlar tüfek yatarak atışı ferdi dalı"nda Manisa İl Gençlik Spordan Selenay Güngör elde ederken, "50 metre yıldız kızlar tüfek yatarak atış takım dalı"nda birincilik kürsüsüne Manisa İl Gençlik Spor Kulübü çıktı.

"50 metre 3X20 büyük kadınlar tüfek atışı ferdi dalı"nda birinciliği Manisa Büyükşehir Belediye Spordan Gülşen Delen elde etti. Gülşen, bu kategoride bin 118 puanla Türkiye rekorunu da kırdı.


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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 23:41
  1. atıcılık
  2. Mersin
  3. rekor
  4. şampiyona

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