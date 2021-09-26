Ateş savaşçıları: 7/24 hazırız yılmadık, yılmayacağız

Yenişehir İtfaiye Grup Amiri Selçuk Polat, görevlerinin oldukça zor olduğunu söyledi. Polat, uzun yıllardan beri görevini sürdürdüğünü aktararak, şöyle konuştu: “Mesleğimiz çok güzel. İnsanların evlerini, iş yerlerini söndürüyoruz. İnsanların yapmak istemediği bizim de severek yaptığımız bir meslek. Bir yangın olduğunda sanki kendi evimiz yanıyor gibi, olan kazaya arkadaşımız kaza yapmış gibi düşüncelerle gidiyoruz. Bizim ayrım yapmamız mümkün değil. Bizim için din, dil, ırk, mezhep, siyaset ayrımı yok. Başarımızın en büyük nedeni budur.”



İtfaiye eri Gökhan Çelebi de olaylara hazırlıklı olmak için sürekli çalıştıklarını, görevleri esnasında çok değişik olaylarla karşılaştıklarını belirtti. Ağustos ayında çıkan yangın bölgesinde 10 gün boyunca çalıştıklarını dile getiren Çelebi, “O dönem ailelerimizle görüşemedik. Çocuklarımız geceleri kalkıp ‘babamı özledim’ diye ağladı. Küçük kızım siren sesine çok alışkın. Siren sesini duyduğunda ‘babam kahraman olmaya gidiyor’ dediğinde çok gururlanıyorum. Biz 7/24 hazırız. Yılmadık, yılmayacağız. Allah güç, kuvvet versin. İnsanlardan tek istediğimiz dua” dedi.