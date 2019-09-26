Ateist solaklar Yeni Akit'i hedef gösterdi

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Gazetemiz Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, bugünkü “Ders kitapları değil şirk kitapları! Cumhurbaşkanımızı kim yanıltıyor?” başlıklı bugünkü yazısında okullarda öğrencilere okutulan ders kitaplarındaki ateist propagandaya dikkat çekti.

Ders kitaplarında ateist bakış açısının halendevam ettiğini belirten Kavaklı. Söz konusu kitaplardan alıntılar yaparak doğa olaylarının bir Yaratıcıya değil de tesadüflere ve rastlantılara bağlanmasını eleştirdi.

Kavaklı “Hâsılı ders kitapları yerli ve milli değil. Reis, ders kitaplarındaki ateist propagandaya son vermek için ne zaman kükreyeceksiniz? Bu kitapları okuyan ve benimseyen gençler Ak Parti’ye oy vermez. Doğacı ateistlerin partilerini sen bizden iyi bilirsin.” diyerek yazısını sonlandırdı.

Ateist solaklar sosyal medyada saldırıya geçti

Kavaklı’nın yazısı gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında girdi. Twitter’da trend topic olarak Yeni Akit ateist solakların hedefi oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden Kavaklı’nın yazısına tepki gösteren solcu ‘dinsiz’ler Yeni Akit’e ve Müslümanlara nefret kustu.

Bilimden ve özgür düşünceden dem vuran solakların kendi ilkel metaryalis düşüncelerini çocuklara dayatmalarına karşı yükselen isyan sesini hakaret ve saldırıya geçerek bastırmaya çalışması durumun ciddiyetii bir kez daha gözler önüne serdi. Duyarlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dasıklıkla dile getirdiği yerli ve milli, vatanına ve milletine bağlı dindar bir nesilin yetişmesi için okullardaki ateist propagandaya son verilmesini istiyor.