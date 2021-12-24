Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü Başkent’te coşkuyla kutlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünü hazırladığı özel programlarla kutlayacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünü hazırladığı özel programlarla kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri ‘Bora Gencer & İlham Gencer Konseri’nden ‘Çocuklardan Atatürk’e Mektuplar Sergisi’ne, ‘Bir Kızılca Gün Tiyatral Gösterimi ve Edis Konseri’nden ‘Ozanların Dilinden Atatürk ve Ankara Konseri’ne, AŞTİ’de ‘Flash Mob ve Seymenler Gösterisi’nden ‘Dikmen Keklik Pınarı mevki-Ulus Ankara Garı arası ‘86. Büyük Atatürk Koşusu’na kadar birçok etkinlikle buluşturacak.



27 Aralık’ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı Anıtkabir ziyareti ile başlayacak etkinlikler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı iş birliğiyle saat 14.00’te Dikmen Keklik Pınarı mevkiinden başlayıp Ulus Ankara Garı önünde sona erecek ‘86. Büyük Atatürk Koşusu’ ile devam edecek.





Edis ve Bora Gencer-İlham Gencer konserleri



Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye ile 27 Aralık 1919’da milli mücadelenin merkezi olan Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle hazırladığı özel programları Başkentlilerle buluşturacak. 26 Aralık Pazar günü Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 18.00’de “Bora Gencer & İlham Gencer Konseri”, 28 Aralık Salı günü ise Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 19.00’da “Ozanların Dilinden Atatürk ve Ankara” adlı ücretsiz konser düzenlenecek. Konserlere katılmak isteyen Başkentlilerin ‘(0312) 507 37 63’ numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırması ve son 48 saat için PCR testi ya da aşı kartı bulundurması gerekiyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hafta boyunca Atatük’ün Ankara’ya gelişine özel düzenlenecek programlar ise şöyle:



"26 Aralık Pazar günü Gençlik Parkı Büyük Sahne saat 18.00’de “Bora Gencer & İlham Gencer Konseri,



27 Aralık Pazartesi günü Metro Sanat Galerisi’nde saat 14.00’te ‘Çocuklardan Atatürk’e Mektuplar Sergisi,



27 Aralık Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de “Bir Kızılca Gün Tiyatral Gösterim ve Edis Konseri,



28 Aralık Salı günü Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 19.00’da “Ozanların Dilinden Atatürk ve Ankara Konseri”