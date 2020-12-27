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Aktüel Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı
Aktüel

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı

Ankara Valisi Şahin ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:57:37 -
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer devlet erkanı ve seymenlerin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Milli Mücadelemizin merkezi olarak seçtiğiniz Ankara'ya, Heyet-i Temsiliye ile birlikte gelişinizin 101. yıl dönümünde, Başkent'in il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Eşsiz bir destanın ilk adımı olarak Samsun'a ayak basmanızla yüreklerde kıvılcımlanan bağımsızlık sevdası Ankara'ya gelişinizle bütün Anadolu'yu sarmış, Ankara, Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare merkezi olarak milletimizin kaderini belirlemede tarihi bir misyon üstlenmiştir. En zor şartlarda, hiç tereddüt etmeden sizin yanınızda yer alan hamiyetperver Ankaralıların, dün olduğu gibi bugün de vatan söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan ölüme meydan okuma azim ve kararlılığında olduğunu bilmenizi isteriz. Aradan geçen 101 yılda ülkemizin ve milletimizin büyüklüğüne yaraşır muazzam bir gelişme kaydeden Başkent Ankara, köklü kültürü, modern kent yaşamı ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği kazanımlarla aydınlık yarınlara güvenle yürümektedir. Ruhunuz şad olsun."

Bu yıl törene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı alındı.

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