  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:08:01 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendi.

Fed'in bugün faizlerde bir değişiklik yapması beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeni para politikası stratejisini açıklamasının ardından gerçekleştirilen ilk toplantı olması dolayısıyla karar metni ve değerlendirmelerde yer alacak ipuçları yakından takip edilecek.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 14,8 ve ithalat yüzde 20,8 geriledi. Böylece dış ticaret dengesinde açık beklentilerinin aksine 248,3 milyar yen fazla oluştu.

İhracat odaklı büyümenin hakim olduğu Japonya'da, her ne kadar istenilen toparlanma elde edilmese de ihracattaki düşüşün ivme kaybettiği ve beklentilerin altında kaldığı görüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 23.476 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 105,4 seviyesine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 azalarak 3.279 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.436 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 39.126 puanda, Hong Kong'da Hang Seng edeksi yüzde 0,1 kayıpla 24.705 puanda seyrediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı