Astor Enerji'den 3. Çeyrek bilanço sonrası ekonomi değerlendirme toplantısı

2023 üçüncü çeyrek bilançosu 2022 yılsonuna göre yüzde 91 oranında artarak 12.2 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2022 yılı Eylül dönemine göre hasılatını yüzde 92 oranında arttırarak 8.9 milyar TL’ye taşıdı. Yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 34’üne ulaşan şirket, 2022 yılının Eylül dönemine göre net dönem kârını yüzde 177 oranında artırarak 3.043 milyon TL’ye ulaştırdı.

Geçgel: Enerjinin üretimi Astor ile başlıyor

ASTOR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Feridun GEÇGEL, 9 aylık dönemde 407 milyon USD hasılat elde edildiğini vurgulayarak; “Şirket üretim tesislerinde kurulu olan 6,6 MW çatı GES ile kendi ürettiği temiz enerjiyle üretimini sürdürüyor. Astor Enerji’nin ürettiği ürünler; elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde, demir-çelik, çimento, cam, kâğıt gibi tüm endüstriyel üretim tesislerinde, hastaneler, alışveriş merkezleri ve okullar gibi kamu ve özel teşebbüslere ait tesisler başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Bir diğer ifadeyle; Elektrik enerjisinin üretildiği tesisten başlamak üzere, enerjinin nihai kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen her bir aşamada Şirketimizin ürettiği ürünler kullanılmakta olduğunu vurguladı.

İSO-500 2022 yılı verilerine göre 128. büyük sanayi kuruluşu olan şirketimiz, transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticileri bazında sıralamaya bakıldığında ilk sırada yer aldığı görülüyor. 2023 hasılat hedefi 540 milyon USD olan Astor Enerji, 2023 yılının 9 aylık döneminde 407 milyon USD hasılat elde etti. Şirketin Ocak-Ekim döneminde aldığı toplam sipariş tutarı 680 milyon USD seviyesini aşması, 3. ve 4. çeyrek dönmelerde üretimin daha güçlü seyretmesi söz konusu hasılat hedefine ulaşılacağımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

En yüksek ihracatı yüzde 46 ile Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz

ASTOR Enerji A.Ş. Genel Müdürü Hakan Ünsal, “Eylül 2022’ye göre yıllık bazda yurt dışı satışları yüzde 253’lük artışla 3 Milyar TL’ye ulaştı. ABD doları bazında 2022 yılında 97, 4 milyon USD olan ihracat Eylül 2023 itibariyle yüzde 43’lük artış ile 138 milyon USD’ ye ulaştı. 2023 yılı ihracatının 200 milyon USD’ nin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Eylül 2023 itibarıyla üretilen ürünler dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilmekte olup, ihracatın toplam satışlardaki payı yüzde 34’ler seviyesine yükseldi. Bölge bazında en yüksek ihracat yüzde 46 ile Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 21 ile de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştiriliyor. Astor Enerji elektromekanik sektörü içerisinde ülkemiz ekonomisine ve dış ticaretine verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir anlayışla ileriye taşıma hedefinde” diye konuştu.

“En fazla yatırım yapan ilk 5 şirket arasındayız”

ASTOR Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı- CFO Olcay Doğan; “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre en fazla yatırım yapan şirketlerde ilk 5’ te yer alıyoruz. Dünyadaki toplam transformatör üretim kapasitesi, tahmini olarak 4 bin 400 GVA’ ya karşılık geliyor. Astor Enerji her yıl bir kat daha büyüyerek gidiyor. Dolar bazında yüzde 40’lar seviyesinde büyüdük. Satış ve karlılıkta güçlü ve istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdik. Astor Enerji A.Ş. karlılığını yıllık bazda yüzde 177 oranında artırmış durumda. Stoklarımızın toplam aktif içerisindeki payı yüzde 13 düzeyinde. Nakit döngüsü ile desteklenen sağlam finansal varlıklar, finansal gücümüzü ve piyasa risklerine karşı direncimizi artırıyor. Güçlü özkaynak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu an 200’ün üzerinde şarj istasyonumuz var. Dönen varlıklarımız kısa vadeli borçlarımızı karşılayacak seviyede. İlk 9 aylık dönemde çalışan sayımız yüzde 19 ve 291 kişilik artış ile 1.822 kişiye ulaştı.

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“Şarj istasyonlarında 300 KW’lık şarjlar kullandık”

ASTOR Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Fatih Işık “Ar-Ge odaklı üretim tekniklerini ve yöntemlerini kesintisiz geliştirme temelli iş programına sahip olan Astor Enerji, yarattığı her bir katma değeri, yeniden yatırıma dönüştürme anlayışı ile sağlıklı büyümesini sürdürüyor. 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığımız Ar-Ge Merkezi belgesi ile Ar-Ge merkezli çalışmalarımız ve bu kapsamda TÜBİTAK ve üniversiteler ile işbirliklerimiz devam edecek. 100’ün üzerinde Ar-Ge çalışanımız var. Şirket olarak Ar-Geye çok kıymet veriyoruz. Bu yılki mottomuz ihracat odaklı Ar-Ge idi. Bu yıl da güzel bir tesadüf olarak Türkiye’de Ar-Geye en çok yatırım yapan 40. firmayız. Elektrikli şarj istasyonu konusunda da Ar-Ge yatırımlarımıza başladık, yakın zamanda sunacağız. Şarj istasyonlarında 300 KW’ lık şarjlar kullandık. Bu yıl 50 bin adet elektrikli araç satıldı. Şirketin 2023 yılı 9 aylık dönemde toplam yatırım harcaması 469. 3 milyon TL oldu. Astor Enerji elektromekanik sektörü içerisinde ülkemiz ekonomisine ve dış ticaretine verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir anlayışla ileriye taşıma hedefinde ” dedi.