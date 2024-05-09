  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adam taa nereden görüyor bizimkiler buradan görmüyor! Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan Erdoğan'a övgü

Mısırlı gazeteci Moataz Matar'ın Gazze tepkisi tüm dünyayı sarsacak! Allah'a nasıl cevap verecekler?

İspanyol Üniversiteleri Rektörler Konferansı yapıldı: Bizdekiler ‘PKK’ terörünü, onlar “barış”ı destekledi... ‘Akademisyen' farkı bu olsa gerek

Ekonomide beklenmedik uyarı: İşler karışıyor

Ünlü yönetmene kırbaç cezası! Sebebi dünyanın gündeminde

Bakan Özhaseki, Hatay depreminde ölenlerle ilgili şok gerçeği açıkladı... Hatay depreminde binlerce insanın ölümüne yolaçmışlar: Yatağınızda rahat uyuyor musunuz?

Türk isminden rahatsız olan Perihan'ı yerin dibine soktu! Helal olsun sana müdür

Özgür Özel kılıfına uydurdu! Belediyelerdeki aile saltanatına şaka gibi savunma!

Alçaklar itiraf etti! 'Türkiye bizi zayıf noktamızdan vurdu'

Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...
Sağlık Astımı hafife almayın! 400 bin kişi hayatını kaybetti
Sağlık

Astımı hafife almayın! 400 bin kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-09 23:22:00 - 2024-05-09 23:27:49
Astımı hafife almayın! 400 bin kişi hayatını kaybetti

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği Uzm. Dr. Burcu Turan, dünya genelinde 400 binden fazla hastanın astım nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği Uzm. Dr. Burcu Turan, dünya genelinde 400 binden fazla hastanın astım nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uzm. Dr. Burcu Turan, astım hastalığı ve tedavi süreçlerine değindi. Turan, ‘’Astım akciğer içi hava yollarının mikrobik olmayan bir tür inflamasyonu nedeniyle akciğer duvarlarının daralması sonucu meydana gelen kronik bir akciğer hastalığıdır. Astım tekrarlayan, ataklar halinde gelen, nefes darlığı, nefes alıp verirken hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük belirtileriyle kendini göstermektedir’’ dedi.

‘350 milyon astım hastasından 400 bini hayatını kaybediyor’

Uzm. Dr. Burcu Turan, açıklamalarının devamında, "’Dünyada 350 milyon astım hastası olduğu, yılda 400 binden fazla hastanın astım nedeniyle öldüğü bilinmektedir. Astım tedavisinin amacı hastanın semptomlarının kontrol altına alınması ve hastanın yaşamını normale en yakın şekilde normale dönmesini sağlamaktır. Hastalığın ağırlığına uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, hastaların tedaviyi önerilen şekilde ve doğru teknikle uygulaması, astım tetikleyicilerinden uzak durmak ve beraberinde seyredilen hastaların tedavisiyle astım semptomları kontrol altına alınabilmektedir. Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmaması, sigara kullanılması, alerjenlere ve kimyasala maruz kalmak, solunum yolları enfeksiyonları bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar hastaların ilaçlarını doktorun önerdiği şekilde doğru teknikle ve düzenli olarak kullanması, sigaranın bırakılması, obez hastalarda kilo vermek, alerjen etkenlerinin uzak tutulması hastaların kontrol altına alınmasında başarıların arttırıldığını göstermiştir. Bu kontrolün sağlanmasında astım yakınmalarını arttıran faktörlerin belirlenmesi, bu faktörlerden korunmanın sağlanması, düzenli takip altında tedavinin sürdürülmesi önem taşımaktadır. Bu kontrolün sağlanmasında astım yakınmalarını arttıran faktörlerin tespit edilmesi, bu faktörlerden korunmanın sağlanması, düzenli takip altında tedavinin izlenmesi önem taşımaktadır’’ ifadelerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu
Gündem

Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu

Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören 9. Yargı Paketinde ayrıntılar belli oldu. Pakete göre, cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Y..
Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?
Ekonomi

Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?

Erken yaşta emeklilik sistemini eleştiren AK Partili Faruk Çelik, "40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var? 40 yaşında emekliliği savuna..
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 4 yılın en düşük seviyesine geriledi!
Ekonomi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 4 yılın en düşük seviyesine geriledi!

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ekonomi yönetiminin dezenflas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23