Assan Alüminyum yeşil dönüşüme liderlik ediyor

Global yassı alüminyum sektörünün öncü üreticilerinden Assan Alüminyum, 37 yıldır yassı haddelenmiş alüminyum üretimi yapıyor.

Yıllık 360 bin tonluk üretim kapasitesine sahip Dilovası ve Tuzla tesislerinde ürettiği rulo, levha, folyo ve boyalı alüminyum ürünleriyle ambalaj, distribütör, inşaat, dayanıklı tüketim, otomotiv ve ısıtma-soğutma gibi birçok sektöre hizmet veriyor.

Geleceği Tüketmeden üretiyor

Şirket sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, tüm üretim süreçlerini kapsayan bir dönüşüm anlayışı olarak benimsiyor.

“Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz” anlayışıyla hareket ederek, karbon emisyonunu azaltma hedeflerine katkı sağlayan yenilikçi çözümler geliştiriyor. Assan Alüminyum Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği düşük karbon ayak izine sahip 3423 ve 6005A geri dönüşüm dostu alaşımları, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretildiği için geleneksel alaşımlara kıyasla yüzde 85’e kadar daha az karbon salımı sağlıyor. Şirket döngüsel ekonomiye katkı sunan ürünleriyle, inşaat ve otomotiv gibi pek çok sektöre hem ekonomik hem de ekolojik açıdan sürdürülebilir alternatifler sunuyor.

Yenilenebilir Enerjide Öncü

Assan Alüminyum son dönemde gerçekleştirdiği soğuk hadde hattı yatırımı ve eski hatların kapsamlı modernizasyonu sayesinde hem katma değer hem de sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar attı. Karbon salımını azaltmaya yönelik yapılan yatırımlar sayesinde, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na ve 2026’da yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (CBAM) uyum sağlama konusunda sektöründe öncü rol üstleniyor. Şirketin Manavgat’taki hidroelektrik santrali ve bünyesine geçen sene kattığı Karaman’daki güneş enerjisi santraliyle yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını da güçlendiriyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikalarıyla (I-REC) Kapsam 2 emisyonlarını dengeleyerek yeşil enerjiye verilen önemi somutlaştırıyor.

CDP Skorlarıyla İklim Liderliği

Assan Alüminyum’un sürdürülebilirlik stratejisinin önemli yapı taşlarından olan ‘2050 Karbonsuzlaşma Yol Haritası’ kapsamında karbon ayak izini 2030’a kadar 7, 2035’e kadar 3 tCO2e/ton seviyesine düşürmeyi, 2050 yılına kadar ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

Şirket, global ölçekte alüminyum sektörünün tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen inisiyatif konumundaki ‘Aluminium Stewardship Initiative’den’ (ASI) tüm tesislerinin küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyet gösterdiğini tescil eden ‘Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı aldı.

Bu yıl geçtiği denetim sonrasında Assan Alüminyum, ASI Performans Standardı V3 sertifikasını da almaya hak kazandı. Sertifikanın V3 versiyonu; iklim değişikliğiyle mücadele, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği ile döngüsel ekonomi uygulamalarını daha güçlü şekilde odak noktası haline getiriyor. Şirketlerin iklim değişikliğine yönelik etkilerini şeffaf şekilde raporlamalarını sağlayan küresel bir platform olan CDP’den de ikinci defa global ortalamaların üstünde skor aldı.

Avrupa Arenasında Liderliği Üstlendi

Global alüminyum sektöründe öncü bir rol üstlenen Assan Alüminyum’un Genel Müdürü Göksal Güngör, Avrupa alüminyum sektörünün en önemli birliklerinden ‘European Aluminium Foil Association’da (EAFA – Avrupa Alüminyum Üreticileri Birliği) Yassı Alüminyum Üreticileri Başkanı olarak seçildi.

EAFA, 50 yılı aşkın süredir Avrupa alüminyum folyo endüstrisinin gelişimini ve sürdürülebilirliğini destekleyen çatı kuruluş konumunda bulunuyor. Bu önemli görevle birlikte Güngör, Türkiye’yi ve Assan Alüminyum’u uluslararası arenada temsil edecek.