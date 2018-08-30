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Aspirinin ana maddesini biliyor musunuz?

Söğüt ağacı kabuğunun özsuyu aspirinin ana maddesini oluşturuyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:20
Aspirinin ana maddesini biliyor musunuz?

Söğüt ağacının kabuğunun özsuyunun etken maddesi bugün aspirin üretiminde kullanılan salisilik asit!

Zaten ağacın Latince'deki ismi "salix".. Doğal yoldan elde edilmesi pahalı ve zahmetli olan bu asiti, bilim adamları 19. yüzyıl boyunca yaptıkları deneyler sonucu kimyasal olarak üretmeyi başardı. İlk defa 1899'da 250 gramlık şişelerde toz halde eczanelerde satışa sunulan aspirinin ana maddesi asetilsalisilik asitle ilgili araştırmalar hâlâ sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:20
  1. salix
  2. aspirin
  3. söğüt ağacı
  4. söğüt ağacı kabuğu

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