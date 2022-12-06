Aspiratör filtresi nasıl temizlenir? 10 dakikalık çözüm: Sürgülü, metal aspiratör temizliği! Kolay aspiratör filtresi nasıl çıkarılır?

Ne mi gerekli? Sadece kaynar su ve karbonat…

Gerçekten bu kadar yağı kaynar su ve karbonat mı çıkaracak diye inanmadıysanız, şimdi size fotoğraflarıyla kanıtlayalım.

10 DAKİKADA TERTEMİZ FİLTRELER

Önemli bir uyarıda bulunalım. Suyu çelik tencerede kaynatmanız önemli.

Tencereyi suyla yeterince doldurun. Kaynadığında kabartma tozunu ekleyin. (İki üç kaşık olabilir). Dikkat edin kabartma tozunu ekleyince su kabaracaktır. O yüzden yavaş yavaş ilave edin.

Sonra filtreleri teker teker bu kaynar suya batırın. Sadece 60 saniye kadar tutmanız yeterli. Sudan çıkardığınızda tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Temizlik için gereken diğer adım suyun içine soda dökmek olacak. Sodayı da kaynayan suyun içine ilave ettiğinizde, anında aspiratör filtresini de suyun içine batırın. Bir süre bu şekilde kaynamasını bekleyin. 10 dakika yeterli bir süredir.

Metal aspiratör nasıl temizlenir

Ovarken fırçaya daha fazla bulaşık deterjanı ekleyin. Durulayın ve kurulayın: Filtreleri sıcak suda iyice durulayın ve bir kağıt havlu veya temiz bir bezle kurulayın. Filtreleri değiştirin ve gerektiği kadar tekrarlayın: Filtreleri tekrar kapağa koyun ve gerektiği kadar tekrarlayın!

Soda İle Sürgülü Aspiratör Temizliği

Aspiratör filtresinin ilk günkü kadar parlak ve temiz olması için soda ile temizlik harika bir yöntemdir. ...

Sonra tencere içerisine filtreyi batırınca taşmayacak kadar su ekleyin ve kaynatın. ...

Sodayı ekledikten sonra aspiratör filtresini suyun içine batırın.

Aspiratör Filtresi Nasıl çıkarılır?

Aspirator filtresi nasil temizlenir?

Sıcak suyun içerisine bir su bardağı beyaz sirke eklemelisin. Su kaynadığında ise 1 fincan karbonatı yavaş yavaş ilave edip aspiratör filtrelerini karışıma batırmalısın. Filtreleri yaklaşık 10 dakika boyunca sıcak suda beklettikten sonra, sert kılları olan bir fırça ile fırçalaman gerekir.