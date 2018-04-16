Aslan emanetini geri aldı!

Karşılaşmaya Galatasaray ön alanda baskıyla başladı ve rakibin oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Maçın ilk tehlikesini yaratan da sarı kırmızlılar oldu. 4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

15. dakikadan sonra dengeyi sağlayan Başakşehir Adebayor ile bir fırsat yakaladı ama golü bulamadı. Sarı kırmızılılar kalan bölümde kanatlardan etkili geldi ama son paslarda başarılı olamadılar ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.



İkinci yarıya Galatasaray iyi başlayan takım oldu. Üst üste ataklar geliştiren sarı kırmızılar, 60. dakikada Mariano'nuın harika golüyle öne geçti. Orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla ağlara gönderen Brezilyalı, bu sezonki 2. golüne imza atarak takımını öne geçirdi.



Uzatmanın ilk dakikasında sarı kırmızlıların kullandığı kornerde Adebayor topu kendi kalesine gönderdi ve fark ikiye çıktı.



Karşılaşma da bu skorla 2-0 sona erdi.







Bu sonucun ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki puanını 60'a çıkardı ve haftayı lider kapattı. Medipol Başakşehir ise 59 puanda kaldı.



Galatasaray, ligin 30. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.







GALATASARAY 2-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



GALATASARAY: Muslera - Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando (Dk. 74 Tolga), Belhanda, Feghouli (Dk. 79 Sinan), Rodrigues, Gomis (Dk. 88 Eren)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre (Dk. 72 İrfan Can), Visca, Arda (Dk. 64 Mossoro), Elia (Dk. 79 Kerim Frei), Adebayor



GOLLER: Dk. 60 Mariano, Dk. 90+1 Adebayor (k.k.) (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Mariano, Fernando, Nagatomo (Galatasaray) - Emre, Arda, Epureanu (Medipol Başakşehir)







MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Rodrigues, Feghouli ile paslaşarak ceza sahası yayı üzerinde topla buluştu. Yıldız oyuncunun vuruşunu Volkan kornere çeldi.



15'inci dakikada Nagatomo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues topu içeri çevirdi, meşin yuvarlak Başakşehir savunmasına çarparak kornere gitti.



17'nci dakikada Feghouli'nin top kaybıyla gelişen Başakşehir atağında Clichy'nin ortasında Visca topu tekte Adebayor'a bıraktı. Adebayor meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top dışarı çıktı.



18'inci dakikada Elia sağ kanattan Galatasaray ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.



34'üncü dakikada Fernando'nun pasında topla buluşan Belhanda'nın şutunu Volkan kurtardı.



38'inci dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.



40'ıncı dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Denayer yükselerek kafayı vurdu, top Volkan'da kaldı.



İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



51'inci dakikada Emre topla ceza sahasına girdi. Deneyimli oyuncunun yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.



53'üncü dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda Volkan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.



60'ıncı dakikada Mariano, Belhanda ile paslaşarak rakip ceza sahasına yanaştı ve uzaktan sol ayağıyla şutunu çekti. Brezilyalı oyuncunun vuruşu Volkan'ın sağından filelerle buluştu: 1-0.



70'inci dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Mahmut kafayı vurdu, top Muslera'da kaldı.



77'nci dakikada Tolga topla birlikte ceza sahasına girdi ve topu Gomis'e bıraktı, Gomis'in vuruşunu Volkan kurtardı.



90+1'inci dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'in vuruşu Adebayor'a çarparak ağlarla buluştu: 2-0.



Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.