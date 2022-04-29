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Aktüel Askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? Askere nereye düştüm? MSB askerlik yeri sorgulama!
Aktüel

Askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? Askere nereye düştüm? MSB askerlik yeri sorgulama!

2022 Mayıs askerlik yeri sorgula: "Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere gideceklerin meraklı gözlerle beklediği askerlik yerlerine ilişkin son dakika açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Peki mayıs askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yeri sorgulaması nereden yapılacak? Askere nereye düştüm? İşte MSB askerlik yeri sorgulama ekranı:

Yeniakit Publisher
2022-04-29 10:42:00 - 2022-04-29 10:44:33
Askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? Askere nereye düştüm? MSB askerlik yeri sorgulama!

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açılacağı biliniyordu. Vatani görevini yerine getirmek için askerlik hizmeti için başvuran gençler nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları öğrenmiş olacak. Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklamasına göre askerlik yerleri sorgulamasında beklenen gelişme yaşandı.

Askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik yerlerinin açıklamasını heyecanla bekleyen vatandaşlara müjdeli haber MSB'den geldi. MSB: "Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubelerinden açıklandı." diye duyurdu. Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 askerlik sevk tarihleri

Asker alımları ne zaman? Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

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