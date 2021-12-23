Asiye Ateş kimdir? Asiye Ateş’e ne oldu? Asiye Ateş sağlık durumu nasıl?

Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Beştepe Mahallesinde evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı.

Olay, öğleden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına komşuları yetişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Asiye, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye, ameliyata alındı. Öte yandan, pitbull cinsi köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı. Köpekleri besleyen biri kadın 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.