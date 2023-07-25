Aşırı terlemeyi önlemek için 3 bitkisel çözüm: Hemen yapın bakalım! Sonuca inanamayacaksınız

Vücudun terlemesine neden olan şey, vücut ısısı yükseldiğinde ter üretmeye başlayan ter bezleridir. Sinir sistemimiz gerektiğinde ter üretmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca hormonal değişiklikler, stres, kaygı veya korku gibi durumlar da ter bezlerini uyarabilir. Ter miktarı ise genler, yaş ve form durumu gibi farklı faktörlere bağlı olarak değişir.

Diğer insanlara göre daha hızlı ve daha fazla terliyorsanız, onlara göre daha sağlıklı ve daha formdasınız demektir. Çünkü, formda insanların sinir sistemleri vücut ısısı arttığında ter bezlerini, formda olmayan insanlara göre daha fazla ter üretmek için teşvik eder.

Buna rağmen aşırı terleme sizin için bir sorun teşkil ediyorsa ve aşırı terleme için çözüm yolları arıyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.

Aşırı Terlemeyi Önlemek İçin Ne Yapılır?

Aşırı Terleme İçin Elma Sirkesi Kürü

Elma sirkesi, vücudun pH seviyesini dengeleyerek terleme kontrolüne yardımcı olabilir.

1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı balı bir bardak suya karıştırın. Karışımdan günde bir bardak içmek, vücudunuzun pH seviyesini dengelemek için yeterlidir.

Banyo suyunuza iki yemek kaşığı elma sirkesi ilave edebilirsiniz. Elma sirkeli su ile banyo yapmak aşırı terleme konusunda size yardımcı olacaktır.

Yatmadan önce yüzünüze pamukla elma sirkesi uygulayabilirsiniz.

Aşırı Terleme İçin Patates Kullanımı

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Patates, alkali gıdalardan biri olması nedeniyle vücudun pH seviyesini dengeleyerek aşırı terlemeyi önlemek için yardımcı olabilir.

Etkilenen bölgeye bir dilim patates sürün ve daha sonra soğuk su ile yıkayın.

Patatesin suyunu çıkarın ve pamuk yardımıyla etkilenen bölgeye uygulayın.

Yeşil Çay veya Siyah Çay, Hangisini İsterseniz

Yeşil çay ve siyah çay, deriye doğrudan uygulandığında damarları büzme özelliğine sahiptir.

Poşet çayı suda kaynatın. Elde ettiğiniz suyu bir kova suya ekleyin ve onunla yıkanın. Düzenli olarak uyguladığınızda aşırı terlemeyi önlemeye yardımcı olacaktır.

Siyah veya yeşil çayı demleyip soğutun ve buz kalıbına dökerek buz küpleri elde edin. Buz küplerini aşırı terleme olan bölgelere uygulayın.