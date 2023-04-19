Aşırı terlemeyi önlemek için 3 bitkisel çözüm bakın ne! Sorunu olanlar: İnanılmaz, herkes hemen bunu yapsın

Vücudun terlemesine neden olan şey, vücut ısısı yükseldiğinde ter üretmeye başlayan ter bezleridir. Sinir sistemimiz gerektiğinde ter üretmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca hormonal değişiklikler, stres, kaygı veya korku gibi durumlar da ter bezlerini uyarabilir. Ter miktarı ise genler, yaş ve form durumu gibi farklı faktörlere bağlı olarak değişir.

Uzmanlar vücudun kendisini dinlenmeye aldığı uyku sırasında görülen terleme sorunun birçok hastalığın belirtisi olabileceğini belirtiyor.

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, “Gece terlemesi yaygın olarak görülen nonspesifik (bilinen bir nedeni olmayan) bir semptomdur” dedi ve ekledi:

“Ancak yapılan araştırmalar sonucu gece terlemesi diyabetes mellitus (şeker hastalığı), menopoz, alkol ve sigara kullanımı, duygu durum bozuklukları, reflü hastalığı, hipertiroidizm (tiroid bezinin fazla çalışması), huzursuz bacak sendromu, obezite ve bazı ilaçlarla (antidepresanlar, kortizon, tiroid ilaçları, ağrı kesiciler) ilişkilendirilmiştir."

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, gece terlemelerinin bir sebebinin de böbrek üstü bezi hastalıkları olduğunu belirterek, “Böbrek üstü bezinden stresle baş edilmesi için üretilen kortizol salgılanmasının artması veya aynı böbrek üstü bezinden heyecan sırasında üretimi artan adrenalin, noradrenalin salgılanmasının artması durumunda da gece terlemesi olabilir” dedi.

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İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

Gece terlemelerinin bir diğer nedeni de ilaç kullanımı. Özellikle antidepresan kullanan kişilerin yüzde 10 ila 15’inde Terleme artışı meydana geldiği tespit edildi. Uzmanlar, astım hastalarının yaygın olarak kullandığı albuterol ilaçlarının da uykuda yoğun terlemeye yol açtığını belirtiyor.

Diğer insanlara göre daha hızlı ve daha fazla terliyorsanız, onlara göre daha sağlıklı ve daha formdasınız demektir. Çünkü, formda insanların sinir sistemleri vücut ısısı arttığında ter bezlerini, formda olmayan insanlara göre daha fazla ter üretmek için teşvik eder.

Buna rağmen aşırı terleme sizin için bir sorun teşkil ediyorsa ve aşırı terleme için çözüm yolları arıyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.

Aşırı Terlemeyi Önlemek İçin Ne Yapılır?

Aşırı Terleme İçin Elma Sirkesi Kürü

Elma sirkesi, vücudun pH seviyesini dengeleyerek terleme kontrolüne yardımcı olabilir.

1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı balı bir bardak suya karıştırın. Karışımdan günde bir bardak içmek, vücudunuzun pH seviyesini dengelemek için yeterlidir.

Banyo suyunuza iki yemek kaşığı elma sirkesi ilave edebilirsiniz. Elma sirkeli su ile banyo yapmak aşırı terleme konusunda size yardımcı olacaktır.

Yatmadan önce yüzünüze pamukla elma sirkesi uygulayabilirsiniz.

Aşırı Terleme İçin Patates Kullanımı

Patates, alkali gıdalardan biri olması nedeniyle vücudun pH seviyesini dengeleyerek aşırı terlemeyi önlemek için yardımcı olabilir.

Etkilenen bölgeye bir dilim patates sürün ve daha sonra soğuk su ile yıkayın.

Patatesin suyunu çıkarın ve pamuk yardımıyla etkilenen bölgeye uygulayın.

Yeşil Çay veya Siyah Çay, Hangisini İsterseniz

Yeşil çay ve siyah çay, deriye doğrudan uygulandığında damarları büzme özelliğine sahiptir.

Poşet çayı suda kaynatın. Elde ettiğiniz suyu bir kova suya ekleyin ve onunla yıkanın. Düzenli olarak uyguladığınızda aşırı terlemeyi önlemeye yardımcı olacaktır.

Siyah veya yeşil çayı demleyip soğutun ve buz kalıbına dökerek buz küpleri elde edin. Buz küplerini aşırı terleme olan bölgelere uygulayın.

Diğer çözüm yolları ise;

Aşırı terleme sorunu daha çok koltuk altı bölgesinde yaşanmakla birlikte ayaklarda da ortaya çıkabilmektedir. İçerisine adaçayı, papatya, kekik ve deniz tuzu attığınız ılık suda ayaklarınızı dinlendirerek, terleme probleminin yarattığı rahatsızlıkları hafifletebilirsiniz.