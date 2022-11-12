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Asın bu şerefsizi! İdam bunlara hak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde 22 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 13:59:00 - 2022-11-12 14:07:35

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde 22 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Kayseri girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 22 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Otomobildeki 1 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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