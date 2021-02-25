Aşı pasaportu nedir? Yurtdışına çıkmak için aşı pasaportu zorunlu mu olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesinden kurtulmak için Avrupa Birliği’nin aşı pasaportu uygulamasını kullanacağı biliniyor. Uluslararası seyahatlerde aşı pasaportunun zorunlu tutulup tutulmayacağı gündemde. Peki Yurtdışına çıkmak için aşı pasaportu zorunlu mu olacak? Seyahatlerde aşı pasaportu mu istenecek?

Aşı pasaportu nedir?

Yurtdışına çıkmak için bir tane pasaportumuzun olması yeterliydi. Ancak pandemi koşulları nedeniyle ikinci bir pasaportun olması da söz konusu. Bu pasaport Covid-19 aşısı olunup olunmadığının kanıtı olacak. Covid-19 aşısının olunduğuna dair bir kanıt olan belgeye aşı pasaportu deniliyor.

Aşı pasaportu olmadan seyahat olamayacak mı?

Türkiye’den AB ülkelerine gitmek için aşı pasaportu olması zorunluluğu gündeme geldi. Aşı olduğuna dair bir belge bulunmayanların uçağa, otele, sinema salonlarına ve restoranlara alınmayacağı söyleniyor.

Avrupa Birliği, fiilen “Dijital Aşı Pasaportu” uygulamasını başlattı. Telefondan aşı olduğuna dair belgesini göstermeyenlerin otellere alınmayacağına dair açıklamalar yapıldı.

Alman hükümeti de 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan “Dijital Aşı Pasaportu” uygulaması kararını onayladı ve “Bunun için yeterince çalışma yapıldı. Uluslararası alanda bize bir engel çıkacağını sanmıyoruz” açıklaması yapıldı.

Romanya, Polonya ve Estonya, aşı pasaportu ile ülkelerine gelenlere karantina zorunluluğunu kaldırdı.