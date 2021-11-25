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Ekonomi Asgari ücrette kritik tarih belli oldu
Ekonomi

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ilk toplantının 1 Aralık'ta yapılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:30:00 - 2021-11-25 11:48:55
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 asgari ücret görüşmeleri sürüyor.

Son günlerde yapılan açıklamalarla beklentiler yönünde yeni bir düzenlemeye gidileceği vurgulanırken, bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA


Bakan Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Toplantı yüz yüze gerçekleştirilecek.

"Tatmin edici olacak"

Görüşmelere ilişkin detay da veren Bakan Bilgin, şu ifadelere yer verdi.

"Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız.

15 kişilik komisyon görevde

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

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