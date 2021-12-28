Asgari ücret artışı sosyal güvenlikte neleri değiştirecek?

Ülkemizde 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret açıklandı ve Resmi Gazetede yayınlandı. 2022 yılında uygulanacak asgari ücret günlük 166,80 TL, aylık 5004 TL oldu. Ayrıca asgari ücretliden vergi alınmayacağı için net asgari ücret önceki yıla göre yüzde 50 zamla 4.253,40 TL tutara yükseldi. Asgari ücretin sosyal güvenlikle de ilişkisi var. Bu nedenle asgari ücret artışının sosyal güvenliğe de yansımaları olacak. Bu konuda bir çok basılı gazetede, dijital gazetede ve haber sitelerinde haberler çıktı. Ancak verilen haberlerin bir bölümü maalesef hatalı oldu. Örneğin; bir çok gazetede kıdem tazminatı tavanının da yüzde 50 oranında arttığı haberleri yer aldı. Oysa bu doğru değil. Asgari ücretin kıdem tazminatı tavanıyla bir ilişkisi yok. Yine asgari ücret artışının 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım ücreti aylığı ile de ilgisi bulunmuyor. Bu saydığımız aylıkları belirleyen memur maaş katsayısıdır. Yine kıdem tazminatı tavanını belirleyen de memur maaş katsayısı ve taban aylık katsayıdır. Bu katsayılar Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanacak 2021/ Aralık tüketici enflasyonunun açıklanmasıyla netlik kazanacak. Memurlar ve memur emeklileriyle ilgili özel bir düzenleme yapılmazsa, bu katsayılar son altı aylık enflasyona 2 puan ilave edilmesi sonrası bulunan tutar kadar artırılacak. Bir anlamda bu maaşlar da kıdem tazminat tavanı da yaklaşık yüzde 15-16 kadar artacak. Kıdem tazminatı her ne kadar 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım ücreti aylığını değiştirmese de bunlara hak kazanmayı etkilediği için bu yıl gelirleri yönüyle bu aylığa hak kazanamayanlar 2022 yılında belki de hak kazanabilecek. 2022 yılında kişi başına düşen gelirleri 4253,40 TL olan net asgari ücretin üçte birinin yani 1417,80 TL tutarın altında kalanlar 65 yaş aylığı veya engelli aylığı alabilecek. Kişi başına düşen gelirleri 4253,40 TL olan net asgari ücretin üçte ikisinin yani 2835,60 TL tutarın altında kalanlar da evde bakım parası alabilecek. Daha önce kişi başına düşen geliri 3577,50 TL tutardan fazla olan ölen sigortalının anne ve babasına aylık bağlanamazken 2022 yılında kişi başına düşen geliri 5004 TL tutardan az olanlara ölen çocuğundan aylık bağlanabilecek. Asgari ücret artışı iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle gelir almakta olanlar için aldıkları maaşı artırıcı bir işlev görecek. 1.10.2008 tarihinden önce iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 25 ve üzerinde olanların alacağı aylık gelir asgari ücretin yüzde 70’inden az olamadığından şu an ek ödeme dahil 3060 TL olarak ödenen gelirleri, 2022/Ocak zammı yüzde 15 belirlense, ek ödeme dahil 4190 TL olacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olanlara ödenen gelir de 4424 TL tutara yükselecek. Asgari ücret artışı uzun vadede emekli maaşlarını artırma işlevi görecek. Çünkü emekli aylığını belirleyen en önemli unsur ödenen prim matrahıdır. Asgari ücret artışı prim matrahını artıracağından bu artışın uzun vadede emekli aylıklarına yansıması olacak. Asgari ücret artışı borçlanma tutarlarını yükseltecek. Bu nedenle askerlik, doğum, yurt dışı gibi borçlanabileceği süresi bulunup bu süreleri borçlanmak isteyenlerin bu yıl içinde borçlanma yapmaları menfaatine olacak. Borçlanma bu yıl yapılmaz ise 2022 yılında askerlik ve doğum borçlanması en düşük günlük 53.12 TL, yurt dışı borçlanması da günlük 75,06 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl gelirleri olduğu için 107 TL GSS primi ödeyenler asgari ücret artışı nedeniyle bu yıl kişi başına düşen aylık gelirleri 1.668 TL altında kalırsa GSS ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve GSS primlerini devlet ödeyecek. Asgari ücretin artışı günlük prim matrahını da artırdığı için asgari ücretlinin alacağı hastalık parası ve doğum parası da yükselecek. Bu ödemeler yatarak tedavilerde günlük 83,40 TL, ayakta tedavilerde günlük 111,20 TL olacak. Buna göre doğum yapan ve iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olan asgari ücretli anneye ödenecek 16 haftalık süreye ait doğum parası 12.398,80 TL olacak. Asgari ücret artışı primini kendi ödeyen Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigortalıları ise kısa vadede olumsuz etkileyecek. Bunların primi asgari ücret artışı oranında artacak. Ancak bunlar da uzun vadede karlı olacak. Zira prim matrahı yükselmiş olduğundan ilerde bağlanacak emekli aylıkları da yükselmiş olacak.