ASELSAN tarafından geliştirildi... Mehmetçiğin hayatını kurtardı

SavunmaSanayiST.com tarafından 5. Kara Sistemi Semineri esnasında edinilen bilgiye göre; TÜBİTAK-SAGE ile ASELSAN tarafından geliştirilen PULAT Aktif Koruma Sistemi, Türkiye’nin Doğusu’nda gerçekleştirilen bir askeri harekat esnasında Mehmetçiğin hayatını kurtardı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından FIRAT-M60T Modernizasyon Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan M60T Ana Muharebe Tankları, acil modernizasyondan geçirilmişti. Modernize edilen tanklara entegre edilen ve tanka yönelen füzenin havadayken tespiti ile imhasını gerçekleştirilen PULAT Aktif Koruma Sistemi’nin, sahada başarılı angajmanlar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; M60TM Tankı’na yönelik olarak düşman unsurlar tarafından atılan tanksavar füze, PULAT Sistemi tarafından havada imha edildi. PULAT sayesinde hem tank personelinin hem de çevredeki personelin hayatı kurtuldu.

PULAT AKS

Aktif Koruma Sistemi PULAT, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) ile ASELSAN iş birliğiyle, bağlı bulunduğu platforma yönelmiş Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) ve RPG-7 tipi roketatar tehditlerini etkisiz hale getirmek üzere geliştirilmiş Hard-Kill koruma sistemidir.

Sistemin bağlı bulunduğu platforma yönelen tehdit (ATGM veya Roket), Yüksek Teknolojili Tetik Radarı tarafından tespit ve takip edilmekte, ardından takip edilen hedef, Karşı Tedbir Mühimmatı aracılığıyla etkisiz hale getirilmektedir. Sistem, bağlı bulunduğu platformun her yerini kapsayacak şekilde yerleştirilen “Karşı Tedbir Mühimmatları” sayesinde 360° koruma sağlamaktadır. Her bir tankta, ön-orta-arka bölümlerde 2’şer adetten toplamda 6 adet Karşı Tedbir Mühimmatı bulunmaktadır.

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