ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası gün sayıyor! 17 Aralık’ta üretime hazır olacak

Altunyaldız, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’ndeki ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası’nı ziyaret etti.

Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın Konya’nın en stratejik yatırımlarından biri olduğunu belirtti. Altunyaldız, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nin, bu yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulduğunu vurgulayarak, “Söz konusu bölge üzerine inşası devam eden ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da şehrimizin en önemli yatırımlarının başında geliyor. İlerleyen zamanlarda ASELSAN’ın desteğiyle güvenli bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermesi planlanan fabrika, 17 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılacak ve umuyorumki ilk silah üretim bandı da hayata geçecek” dedi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya’daki fabrikanın çok önemli bir yatırım ve Ar-Ge merkezi olduğunu vurguladı. Görgün, fabrikanın, üretim ve Ar-Ge, mühendislik birimlerinin ayrı ayrı inşa edilerek, seri üretimle Türkiye savunma sanayinin ihtiyacı olacak yeni nesil silah sistemlerinin tasarlanacağı bir merkez olmasını planladıklarını ifade etti.

Ar-Ge’de hız kesmiyor

ASELSAN, “Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi” araştırmasında, Ar-Ge proje sayısında birinci oldu. Ar-Ge çalışanları bakımından da ASELSAN, 2019 yılı sonu itibarıyla 3 bin 947 personelle en çok araştırmacı istihdam eden şirket olarak dikkati çekti. Şirket, geçen yıl 2 milyar 975 milyon 377 bin 381 liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. ASELSAN, yaptığı ArGe yatırımlarını 2018’e göre yüzde 37,6 oranında artırmayı başardı. Kritik teknolojik kabiliyetleri kendi mühendis kadrosuyla özgün olarak geliştirmesi, ürünlerinde en ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebilir Ar-Ge’ye düzenli yatırım yapmasıyla öne çıkan şirket, yüzde 59’u mühendis olmak üzere 8 bini aşkın çalışanıyla Ankara’da üç ana yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor.