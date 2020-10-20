ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık'ta üretime hazır olacak

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Teknoloji Sanayi Bölgesi'nde inşaatına başlanan ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 Aralık'ta açılmasının planlandığını söyledi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr.Haluk Görgün, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Teknoloji Sanayi Bölgesi'ndeki ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikasını ziyaret etti.

Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın Konya'nın en stratejik yatırımlarından biri olduğunu belirtti.

Yıl başında açıklanan diğer yatırımlarla birlikte ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın Konya Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacağı, Türkiye'nin katma değeri yüksek üretiminin yanı sıra Altunyaldız'ın da büyük rol oynayacağı ifade ediliyor. , Fabrika binasının yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.

Konya Teknoloji Sanayi Bölgesi'nin bu yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kurulduğunu vurgulayan Altunyaldız, şunları söyledi:

"Söz konusu bölgede yapımı devam eden ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, ilimizin en önemli yatırımlarından biridir.Güvenli bilgi teknolojileri alanında ileride destekleri ile faaliyet göstermesi planlanan fabrika ASELSAN, 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak ve ilk silah üretim hattının da hayata geçmesini temenni ediyorum. "

"Konya, Türkiye ayrıca Silah Test Merkezi'ne ev sahipliği yapacakASELSAN Konya yatırımı model bir yatırım olduğunu anlatan Altunyaldız, "Konya ve Teknoloji Sanayi Bölgesi, Türkiye'de yüksek katma değerli ve kaliteli üretimin yanında, uluslararası standartlara uygun güvenlik testleri ve tescillerinin gerçekleştirilmesini sağlamak için bir ilk olacak. ateşli silahları Türkiye Silah Test Merkezi ne barındıracak. "ifadelerini kullandı.

Buradaki yatırımın yüksek teknolojiyi tetikleyecek bir yatırım olacağını belirten Altunyaldız, "Toplam 820 mühendis ve 400 civarında teknik kadro ile sistem devreye girdiğinde yepyeni bir ortam yaratacak. Test merkezinde sermaye ile kurulacak, ASELSAN ve Konya sanayisinin ürettiği tüm silahların test edilip küresel pazarlara ihraç edileceğini söyledi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya'daki fabrikanın çok önemli bir yatırım ve Ar-Ge merkezi olduğunu vurguladı.

Görgün , fabrikalar, imalat ve Ar-Ge, mühendislik birimleri ayrı ayrı inşa edildiklerini, seri üretimle Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil silah sistemleri tasarlamayı bir merkeze sahip olmayı planladıklarını anlattı.

Fabrikada görevli personelin de sahada tecrübe kazanacağını ve bu tecrübeyi bilgi ile harmanlayacağını kaydeden Görgün, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın kendi tasarladığı ürünleri üretim bandından çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Görgün, fabrikanın inşaatı devam ederken bünyesinde bulunan 78 personelin bir kısmının harç sistemleri için tasarım yaptığını, daha fabrikanın inşaatı tamamlanmadan özgün bir ürün yaratılmaya başlandığını belirtti.

Görgün, 1.5 milyon metrekarelik Konya Teknoloji Sanayi Bölgesi'nin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece ASELSAN'a değil savunma sanayi, uzay ve havacılık sanayisine tahsis edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Burada 300 bin metrekare alan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasına tahsis edildi. Bu alanda 63 bin metrekare kapalı alana sahip üretim, Ar-Ge ve mühendislik alanları inşa ediliyor. İnşallah daha da genişletmek için gayret gösteriyoruz. 17 Aralık'ta üretime başlamak için burada çalışıyoruz. 5 üniversitenin varlığı, farklı alanlardaki makine ve silah altyapısı, bu ekosistemi hızlı bir şekilde geliştirmemiz için önemli bir veri ... ASELSAN ile çalışan firmalar kademeli olarak alan kiralamaya başladı. Burada kullanacağımız alt sistemler taşındı ve ilk teslimatı gerçekleştirdi ASELSAN'ın 4 bin tedarikçisi var. 4 bin firma ASELSAN ile çalışıyor.Bu fabrika ile böyle bir ekosistem Konya ve Konya bölgesine katkı sağlıyor. Ülkemize dost ve müttefik güçler sağlayacak Etlere güç vereceğine inanıyorum. "