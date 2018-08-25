ASELSAN hayat kurtaracak

Tıbbi cihazların yerlileştirilmesini gündemine alan ASELSAN, bir süredir radyoloji (X-Ray) görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans (MR) görüntüleme sistemi, harp ve acil yardım akıllı turnikesi geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştiriyor. Sivil ve askeri savunmanın kritik bir alanı olan biyolojik savunmaya yönelik tespit, teşhis, analiz ve simülasyon sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesi ve bu kapsamda gerekli teknolojilerin kazanılması amacıyla biyotanı ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı savunma sistemi) sistemlerine yönelik araştırma çalışmalarına devam ediliyor. ASELSAN tıbbi cihazlara yönelik bu çalışmalara yeni bir ürün daha ekleyecek. Şirket, bu amaçla METsis Medikal ile defibrilatör (elektroşok) cihazlarına yönelik iş birliği yapacak.