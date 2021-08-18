ASEAN toplantısı videokonferans sistemiyle gerçekleşecek
3. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) -Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı üçlü toplantısı yarın yapılacak.
yeniakit.com.tr
Dışişleri Bakanlığı 3. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) -Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı üçlü toplantısının yarın yapılacağını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da toplantıya videokonferans sistemiyle katılacağını duyurdu.
Dışişlerin Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üçüncü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı Sayın Bakanımızın katılımıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. ASEAN Dönem Başkanı Brunei’in Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Pehin Yusof ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi’nin iştirak edecekleri toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumu tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve önümüzdeki döneme yönelik somut işbirliği önerileri ele alınacaktır.