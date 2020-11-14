  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore ile iş birliğini güçlendirecek
Aktüel

ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore ile iş birliğini güçlendirecek

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:46:24 -
ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore ile iş birliğini güçlendirecek

CAKARTA (AA) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Çin, Japonya ve Güney Kore yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve ekonomik iyileştirme için iş birliğini güçlendirme sözü verdi.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, ülkesinin ASEAN dönem başkanlığında videokonferans yöntemiyle düzenlediği 23. ASEAN+3 (Çin-Japonya-Güney Kore) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 20 yılın üzerinde krizlerle mücadele deneyiminde ASEAN+3 ortaklığının güçlendiğini belirtti.

Söz konusu ülkelerin Kovid-19 salgınında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için çabalarını artırdığını söyleyen Nguyen, bir önceki ASEAN+3 Zirvesi’nde salgınla mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekonominin canlandırılmasındaki ortak kararlarının önemini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, salgınla mücadeledeki ortak dayanışmaları kapsamında ASEAN+3’ün uluslararası bir iş birliği modeli haline geldiğini ifade etti.

Moon, salgına karşı ortaya konulan ASEAN Kovid-19 ile Mücadele Fonu ve Bölgesel Tıbbi Malzeme Rezervi girişimlerinin elde edilen anlamlı somut adımlar olduğunu kaydetti.

Salgına karşı düzenlenen bir önceki özel zirvenin, krizlerle başa çıkmada birlikte çalışma çabalarının kanıtı olduğunu söyleyen Japonya Başbakan Suga Yoşihide, bu kapsamda, tıbbi malzeme ve ekipman temini için 200 milyar dolara ek olarak araştırma kurumlarına teknik destek sağlayacaklarını dile getirdi.

Suga ayrıca, Japonya’nın, ekonomiyi canlandırma amaçlı bölge ülkelerinin talepleri doğrultusunda 2,5 milyar dolar kredi desteğinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang da yaptığı konuşmada, Doğu Asya ülkelerinin salgınla mücadele önlemleri ve deneyiminin diğer ülkelere ilham olduğunu belirtti.

Bölge ülkelerinin salgını hafifletme ve ekonomiyi yeniden açmak için birlikte çalışabileceğini kaydeden Li, bu durumun, bölge için refah, barış ve kalkına beklentisi oluşturacağı inancı olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu
Gündem

Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu

Daha önce yaşadığı ahlaksız ilişki ve Said Nursi gibi önemli ilim insanlarına yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle gündem olan Cem Özer i..
Askeri temas sonrası Türkiye'den Rusya açıklaması
Gündem

Askeri temas sonrası Türkiye'den Rusya açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmeler tamamlan..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay