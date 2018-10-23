Asabiyet gaz yapıyor

Sindirim kanalındaki gaz başlıca üç kaynaktan kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki yemek yerken yada su içerken bir miktar havanın da yutulmasıdır (aerofji). İkincisi bağırsaklarda normal olarak bulunan bazı bakterilerin karbondioksit, metan ve hidrojen gazı üretmeleridir. Üçüncüsü ise kandaki bazı gazların ve özellikle de azot gazının bağırsak boşluğuna geçmesidir. Bu gazların bir bölümü geğirme ile, bir bölümü yeniden kana karışarak bir bölümü de bağırsak kanalından atılmaktadır. Hidrojen, karbondioksit ve metan gazlarının büyük bir bölümü bağırsak boşluğundan kan geçtikten sonra, bakterilerin bazı gazları özellikle,hidrojen gazını kullanmalarını engellediklerinden, bağırsaklardaki hidrojen gazının artmasına sebep olurlar.

Asabî kimselerde, sürekli sakız çiğneyenlerde hava yutma daha fazla olmaktadır. Bu da gazdan yakınmaya yol açmaktadır. Burun tıkanıklığı ve bazı damak ve diş bozuklukları olan kimseler yemek yerken ya da su içerken normalden daha fazla hava yutarlar. Bu gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesi gaz oluşumunu engelleyebilir.



Hızlı ve çok yemek yemek kadar içki içmek de aşırı hava yutma ve gazda rol oynar.