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Aktüel Artvin'de ilginç kaza! 2 saniyede 2 araç çarptı
Aktüel

Artvin'de ilginç kaza! 2 saniyede 2 araç çarptı

Artvin’de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı. İlginç kaza MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 16:30:00 - 2021-07-11 16:31:10

Artvin'de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı. İlginç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Artvin merkez Miralay Şükrübey Caddesi’nde bir yaya yolun karşısına geçmek için aniden yola atladı. Dikkatsiz yayaya, önce sol tarafından gelen araç çarptı.

2 saniyede 2 araç çarptı

Daha sonra çarpmanın etkisiyle savrulan yayaya, bu kez diğer yönden gelen araç çarptı.

Sekerek yolun kenarına geçen yayaya, 2 saniye içinde iki aracın çarpığı görüntüler MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı.

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