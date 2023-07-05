  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturacak! Maalesef büyük zam geliyor

Haftaya cumartesi Türkiye sınırında harekete geçecekler! Bildiri yayımladılar, çok büyük skandal

Hamam böcekleri bu yüzden evlere geliyormuş! İşte haşerelerden kurtulmanın çözümü...

Macaristan'dan İsveç kararı: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile hareket edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek

Dünya diken üstünde! Her an patlayabilir... Maalesef etki alanında Türkiye'den birçok il var

İşte zamlı yeni memur maaşları - Meslek meslek enflasyon farklı ücretler

İstanbul'un göbeğindeki bu tarla görenleri şaşkına çevirdi

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na çok ağır sözler! Bomba 'İYİ Partili' göndermesi!
Aktüel Artık yumurtalardan sadece dişi yavrular çıkıyor!
Aktüel

Artık yumurtalardan sadece dişi yavrular çıkıyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-05 14:51:00 -
Artık yumurtalardan sadece dişi yavrular çıkıyor!

Küresel ısınmanın dünyadaki yaşama tehdit ettiğini herkes söylüyor ama çok az önlem alınıyor. Yaşam koşullarının gittikçe zorlaştığı dünyamızda canlı varlığının yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteren korkunç bir örnek de var.

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) Yaşayan Gezegen Raporu'na göre dünyanın farklı bölgelerinde farklı oranlarda biyoçeşitlilik kaybı görüldü. Türlerin popülasyon kaybı açısından en büyük düşüş tropik alanlarda gözlemlendi. Rapora göre 1970- 2018 arasında Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 18, Kuzey Amerika'da yüzde 20, Asya ve Pasifik'te yüzde 55, Afrika'da yüzde 66 ve Latin Amerika ile Karayipler'de yüzde 94 popülasyon kaybı yaşandı.

YOK OLUYORLAR

 WWF Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, insan kaynaklı iklim krizinin, dünyanın doğal yapısını değiştirirken kitlesel ölümlere ve bazı türlerin tamamen yok oluşuna neden olduğunu belirterek, söz konusu kayıpların derecenin onda biri oranında gerçekleşen her bir birim sıcaklık artışı ile arttığını söyledi. 2022 verilerine göre 50 yıldan kısa sürede omurgalı türlerin popülasyonlarının yüzde 69 azaldığını belirten Kalem, “Bir başka deyişle insan ömründen kısa bir sürede omurgalı popülasyonlarının üçte ikisi yok oldu" diye konuştu.

BU ÖRDEĞE ARTIK RASTLANMIYOR

İklim krizinin boyutlarının ve etkilerinin yerel düzeyde farklılıklar gösterdiğini söyleyen Kalem, bazı türlerin diğerlerine göre ısınan iklime daha iyi uyum sağladığını ve bazı habitatların diğerlerinden daha hızlı bozulduğunu ekledi. Kalem şöyle devam etti: "Habitat özelinde bakıldığında dünya genelinde en keskin popülasyon kaybı yüzde 83’lük keskin bir düşüşle tatlı su türlerinde yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23