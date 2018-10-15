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Artık şartlar değişti! Türkiye'ye dünya arenasında kritik görevler

Küresel ve bölgesel hamleleriyle adından söz ettiren Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ve Dünya Bankasındaki rolü de güçleniyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:52
Artık şartlar değişti! Türkiye'ye dünya arenasında kritik görevler

Türkiye bir yandan ekonomideki hedeflere odaklanırken, diğer yandan uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üstleniyor. Bu kapsamda, Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdinde ikinci kez "İcra Direktörlüğü" görevini alan Türkiye, 2020`den itibaren de Dünya Bankası İcra Direktörü olacak.

Türkiye karar alıcı pozisyona yükseldi

2010 IMF Kota ve Yönetim Reformu çalışmaları neticesinde kurulan ve Türkiye, Avusturya, Çekya, Macaristan,Slovenya, Belarus, Slovakya ve Kosova'nın yer aldığı 8 Avrupa ülkesinden oluşan ülke grubu, 1 Kasım 2012'den itibaren IMF çalışmalarında yer almaya başladı.Bu kapsamda, 2014-2016 yıllarında Türkiye'ye ilk defa İcra Direktörlüğü görevi verildi. Türkiye böylece IMF programlarını uygulayan bir ülke olma konumundan, karar alıcı pozisyona yükseldi.

Görevi Raci Kaya üstlendi

2022 yılına kadar geçerli olan grup anlaşması çerçevesinde Türkiye, 2018-2020 döneminde ikinci kez IMF İcra Direktörlüğünü üstlendi.Türkiye adına bu görevi, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarının yapıldığı Bali'deki değerlendirmeler sonrası Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya üstlendi. Kaya, 2 yıllık görevi çerçevesinde, Orta ve Doğu Avrupa grubunda bulunan söz konusu 8 ülkeden sorumlu olacak.

Türkiye fonun en büyük 20. üyesi

Fon nezdinde bir dönem sadece borçlarıyla gündeme gelen Türkiye'nin, IMF'de kotası da artış gösterdi. Türkiye'nin kota payı, 26 Ocak 2016 itibarıyla "14. Genel Kota Gözden Geçirmesi"nin yürürlüğe girmesiyle 0,61'den 0,98'e yükseldi. Türkiye, bu kotayla 188 ülkenin üye olduğu fonun en büyük 20. üyesi oldu. Söz konusu kota artışı neticesinde Türkiye'nin IMF'deki oy gücü ve olası bir ihtiyaç halinde kullanabileceği kaynak miktarı da önemli ölçüde yükseldi.

Dünya Bankasında görev hazırlığı

Türkiye'nin Dünya Bankasındaki rolü de güçleniyor. Bu kapsamda, kurum nezdindeki temsil ve katılımının iyileştirilmesi amacıyla 2008 yılında başlatılan reform çalışmaları çerçevesinde sermaye artırımı gerçekleştirildi. Böylece Türkiye'nin oy gücü yüzde 0,53'ten yüzde 1,09'a yükseldi.

Türkiye, 10 Ekim 2014'te imzalanan Ülke Grubu Anlaşması ile Dünya Bankası nezdinde 2014-2016 döneminde "İcra Direktörü Vekili" görevini üstlenirken, 2020-2024 yıllarında "İcra Direktörlüğü"nü yerine getirecek.Böylelikle Türkiye, IMF'nin ardından Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda da ilk defa böyle bir görevi almış olacak.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:52
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Dünya Bankası
  4. Avusturya
  5. Belarus
  6. Macaristan
  7. Slovenya
  8. Kosova
  9. Vakıfbank
  10. Slovakya
  11. Raci Kaya

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