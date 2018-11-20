"Artık bir çıkış yakalamalıyız"





ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kayserispor iyi, güçlü ve önemli bir takım. Zor maç olacak ama bizim de artık bir çıkış yakalamamız gerekiyor." dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma ve pres çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, idmanın son bölümünde ise üçlü turnuva yaptı. İdmanda hafif sakatlığı bulunan Ufuk Ceylan ve Sackey takımdan ayrı koşu yaptı. Milli takımlarda bulunan Merih Demiral, Junior Fernandes ve Djalma Campos ile sakatlıkları süren Barış Başdaş ile Mbilla ise antrenmana katılmadı.

Turuncu-yeşilli kulübün başkanı Hasan Çavuşoğlu, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç arasının Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi ve sakat oyuncuların iyileşmesi anlamında kendilerine iyi geldiğini belirtti.

Ligde 24 Kasım Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının kendileri için önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor. Bu maçta galip gelmek istiyoruz. Önemli bir maç. Kayserispor iyi, güçlü ve önemli bir takım. Zor maç olacak ama bizim de artık bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Ligin ilk yarısındaki kalan maçlarda alacağımız puanlarla daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısında sıkıntı yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

Alanyaspor'un geçen senelerde olduğu gibi üst sıralara çıkması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şu anda puan tablosunda bulundukları yerin Alanyaspor'a yakışmadığını dile getirdi.

Hasan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Penaltı atamıyorsun, gol atamıyorsun. Rakip takımın pozisyonu olmasa bile bir gol bularak 3 puanı alıyor. Bu her takım için geçerli. Önümüzdeki süreç daha yukarılara çıkmak için bir fırsat olacak. Ligin ilk yarısında en az 3 maç alırsak rahatlarız. Ama futbolda her şey var. 5 maçın 5'ini de almayı hedefliyoruz ama en azından 3'ünü kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 maçı iyi değerlendireceğimize inanıyorum. 20 puanı bulmamız gerektiğini düşünüyorum."