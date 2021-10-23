Arnavutluk Hükümeti istedi! Türk hekimler, 4 ay boyunca Arnavutluk'ta nöroloji eğitimi verdi
Türkiye'nin mali desteğiyle Arnavutluk’ta inşa edilen ve nisan ayında hizmete giren Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş tarafından Epilepsi, Nörofizyoloji, Baş ağrısı ve İnme üniteleri kuruldu.
Arnavutluk hükümetinin Türk hekimlerden, Arnavut hekimlere nöroloji alanında eğitim vermesini talep etmesi üzerine, nöroloji alanında sertifikalı eğitim programı düzenlendi. Eğitimlere, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ile Tiran Üniversitesi Tıp Fakültesi Mother Teresa Hastanesi'nden nöroloji hekim ve teknisyenleri katıldı. 4 ay süren eğitim programını başarıyla tamamlayan Arnavut hekimler için sertifika töreni düzenlendi.